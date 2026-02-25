Capello parla così del Milan di Allegri: «Deve stare attento a chi sta dietro in classifica. Leao? Non è un centravanti, non riesce a…»

Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Allegri e anche di Rafael Leao: le sue parole

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri in vista della corsa a un posto in Champions League per la prossima stagione. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

LA QUOTA CHAMPIONS A 74 PUNTI «Penso che alla fine ne basteranno meno. Anche perché, con tanti scontri diretti, tutte lasceranno per forza qualcosa. La sconfitta con il Parma ci ha detto che il sogno scudetto era un’utopia, adesso il Milan deve stare attento a chi sta dietro. Vero, però spesso si distrae contro le piccole. Io credo che il Milan abbia speso comunque tanto a livello mentale per cercare di restare attaccato all’Inter e ora c’è il pericolo di subire il contraccolpo nella testa. In più, ha due difetti evidenti: mancano un difensore di grande livello e un centravanti da schierare titolare, visto che Allegri usa Füllkrug solo a partita in corso».



LEAO «Per me semplicemente non è un centravanti. Lasciamo stare il numero dei gol, ma il portoghese non riesce a essere un punto di riferimento per i compagni, ormai possiamo dirlo con cognizione di causa. Non credo sia un problema di calendario. Il campionato del Milan ci ha raccontato fin qui una squadra che fatica di più con le piccole che con le grandi. Un andamento imprevedibile, quasi pazzarello».