Mercato Milan, caccia al nuovo numero nove rossonero. I nomi sul taccuino: Kean, Vlahovic, Pellegrino e non solo…

Mercato Milan, il club rossonero inizia già a sondare il terreno per il nuovo numero nove: ecco tutti i nomi sul taccuino

Nonostante una stagione sopra le aspettative, il Milan ha messo nel mirino la priorità assoluta per il prossimo mercato: un centravanti di peso. La necessità nasce dal vuoto lasciato a gennaio, quando l’affare per Mateta del Crystal Palace è sfumato clamorosamente durante le visite mediche. Ora, la dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a regalare a Massimiliano Allegri il terminale offensivo ideale per il suo gioco.

Il nome in cima alla lista è Moise Kean, attualmente alla Fiorentina. L’attaccante è un pupillo del tecnico rossonero, che lo ha già guidato a Torino e ne apprezza le caratteristiche fisiche e tecniche. Sebbene Kean sia legato ai viola fino al 2029, nel suo contratto esiste una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile nella prima metà di luglio. Il giocatore, complice un’annata finora avara di soddisfazioni, potrebbe spingere per il trasferimento sotto la Madonnina.

Mercato Milan, le alternative: da Vlahovic alle occasioni Gabriel Jesus e Nunez

Oltre a Kean, il Milan monitora con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus, e del giovane Pellegrino del Parma. Ma le piste più suggestive portano all’estero. Darwin Nunez, attualmente all’Al-Hilal, è finito ai margini dopo l’arrivo di Benzema in Arabia e cerca il rilancio in Europa.

Occhi puntati anche su Gabriel Jesus dell’Arsenal. L’attaccante brasiliano ha recentemente cambiato agente, affidandosi a Branchini, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Massimiliano Allegri. Questo intreccio di mercato potrebbe facilitare una trattativa che porterebbe a Milano un profilo di caratura mondiale. Come riferito dai media sportivi, il tecnico rossonero avrebbe già dato il suo parere favorevole: «L’obiettivo è inserire un giocatore che conosca già il campionato o che abbia esperienza internazionale per fare il salto di qualità definitivo».