Capello, la verità sulle difficoltà del Milan: le sue parole. Così l’ex rossonero sui rossoneri in campionato e in Champions

Intervistato da MARCA, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato di Serie A e di Milan. Ecco le sue parole:

IN SERIE A – «In campionato, un disastro. Pensavo che Inter e Juventus fossero le favorite. La Juventus ha avuto problemi, i suoi migliori giocatori Pogba, Chiesa e Di Maria non hanno giocato, i tre che fanno la differenza non hanno giocato all’inizio, ecco perché hanno perso punti, non si sono qualificati in Champions League, ma ora stanno giocando bene in Europa League. Il Milan non è il Milan dell’anno scorso, quando vinci uno scudetto a volte pensi di vincere senza soffrire, senza aiutarsi. Quando si gioca la Champions League è un’altra squadra»