Cannavaro: «Il Milan con l’arrivo di Tonali apre un ciclo»

Fabio Cannavaro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic che ha da poco rinnovato con il Milan: «Lui è l’eccezione che ti puoi permettere. Il feeling che ha stabilito con Pioli fa sì che il Milan abbia una leadership importante che aiuterà l’ambiente a ritrovare fiducia e crescere. Però Ibra ha un grande difetto: ho visto da alcune immagini che si tuffa malissimo. Dovrò invitarlo in barca con me per insegnargli. E comunque se i rossoneri prendono Tonali aprono un ciclo, come spero anche l’Italia di Mancini che sta facendo crescere talenti importanti, ora giocano in club di un certo livello. Penso a Bernardeschi, Chiesa, Pellegrini, Zaniolo, Sensi, Bastoni».