Campionato Primavera 2020/21: ecco il calendario del Milan

Campionato Primavere 2020 2021: ecco il calendario del Milan. Si parte il 19 settembre e si chiude il 15 maggio

La Lega Serie A ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le date del calendario per la stagione 2020-21 del Campionato Primavera 1. Il Milan partirà in trasferta a Cagliar, per poi proseguire ospitando il 26 settembre l’Atalanta in casa. Alla terza giornata big match contro la Juventus.

1^ giornata andata 19/09/20; ritorno 30/01/21

2^ giornata andata 26/09/20; ritorno 06/02/21

3^ giornata andata 03/10/20; ritorno 13/02/21

4^ giornata andata 17/10/20; ritorno 17/02/21

5^ giornata andata 24/10/20; ritorno 20/02/21

6^ giornata andata 31/10/20; ritorno 27/02/21

7^ giornata andata 07/11/20; ritorno 06/03/21

8^ giornata andata 21/11/20; ritorno 13/03/21

9^ giornata andata 28/11/20; ritorno 03/04/21

10^ giornata andata 05/12/20; ritorno 10/04/21

11^ giornata andata 12/12/20; ritorno 17/04/21

12^ giornata andata 19/12/20; ritorno 24/04/21

13^ giornata andata 09/01/21; ritorno 01/05/21

14^ giornata andata 16/01/21; ritorno 08/05/21

15^ giornata andata 23/01/21; ritorno 15/05/21

Play Out:

Andata: 24/05/21

Ritorno 29/05/21