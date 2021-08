Campionati esteri, da stasera si torna in campo in Bundes, Liga e Premier

Campionati esteri, ricominciano le sfide ufficiali in Germania, Spagna e Inghilterra: ecco il programma dei match

Ricomincia a rotolare il pallone nei più importanti campionati esteri, in attesa della Serie A. Da questa sera, infatti, iniziano le ostilità in Germania, Spagna e Inghilterra, con l’attenzione rivolta alle nuove formazioni delle big dopo gli ultimi stravolgimenti dettati dalla sessione estiva del calciomercato ancora in corso. Ecco il programma:

PREMIER LEAGUE

Brentford-Arsenal (venerdì 13 agosto)

Manchester United-Leeds (sabato 14 agosto)

Chelsea-Crystal Palace (sabato 14 agosto)

Burnley-Brighton (sabato 14 agosto)

Everton-Southampton (sabato 14 agosto)

Leicester-Wolves (sabato 14 agosto)

Watford-Aston Villa (sabato 14 agosto)

Norwich-Liverpool (sabato 14 agosto)

Newcastle-West Ham (domenica 15 agosto)

Tottenham-Manchester City (domenica 15 agosto)

LIGA

Valencia-Getafe (venerdì 13 agosto)

Cadice-Levante (sabato 14 agosto)

Osasuna-Espanyol (sabato 14 agosto)

Alaves-Real Madrid (sabato 14 agosto)

Maiorca-Betis Siviglia (sabato 14 agosto)

Barcellona-Real Sociedad (domenica 15 agosto)

Celta-Atletico Madrid (domenica 15 agosto)

Siviglia-Rayo Vallecano (domenica 15 agosto)

Villarreal-Granada (domenica 15 agosto)

Elche-Athletic Bilbao (domenica 15 agosto)

BUNDESLIGA

Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco (venerdì 14 agosto)

Arminia Bielefeld-Friburgo (sabato 14 agosto)

Augusta-Hoffenheim (sabato 14 agosto)

Stoccarda-Greuther Furth (sabato 14 agosto)

Union Berlino-Bayer Leverkusen (sabato 14 agosto)

Wolfsburg-Bochum (sabato 14 agosto)

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (sabato 14 agosto)

Mainz-Lipsia (domenica 15 agosto)

Colonia-Herta Berlino (domenica 15 agosto)