Cambiaso Milan, l’agente allo scoperto: «Vi svelo questo sul suo futuro»

L’agente di Andrea Cambiaso, Giovanni Bia, ha parlato così del futuro del suo assistito accostato ancha al Milan. Le dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso. Le parole sul suo assistito accostato anche al Milan riprese da tuttonapoli.

CAMBIASO VIA DAL GENOA – «Mi auguro da giocatore del Genoa perché sarebbe passato poco tempo. Vedremo a giugno così succederà. Giuntoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo».