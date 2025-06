Camarda Milan, permanenza o partenza in prestito con Allegri? Sta prendendo il largo questo scenario. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Francesco Camarda, il giovane e promettente attaccante del Milan, potrebbe essere lontano da Milanello per la prossima stagione. L’ipotesi di un prestito si sta facendo sempre più concreta, con il club rossonero che valuta attentamente la soluzione migliore per garantire al talento classe 2008 la continuità e l’esperienza necessarie per la sua crescita professionale.

Nonostante il recente rinnovo del contratto che lo lega al Milan fino al 2027, con un’opzione per altri due anni, la dirigenza rossonera è consapevole che per Camarda, data la sua giovane età e l’esigenza di misurarsi con un calcio più strutturato, un’esperienza in prestito sarebbe altamente formativa. L’obiettivo è fargli accumulare minuti importanti in un campionato professionistico, dove possa confrontarsi con difensori esperti e migliorare sotto tutti gli aspetti del gioco.