Camarda da record: si prende la scena nel finale. E San Siro è già ai suoi piedi

Camarda da record: il giovanissimo centravanti si prende la scena nel finale. E San Siro è già ai suoi piedi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ripercorso la serata storica che ha visto protagonista Francesco Camarda, diventato a 15 anni e 260 giorni il più giovane debuttante nella storia della Serie A.

I 73mila di San Siro hanno urlato il suo nome al momento dell’ingresso in campo. I suoi primi 14 minuti in maglia Milan non sono stati certamente memorabili, ma sicuramente un punto di partenza. E la Curva, che gli ha dedicato un coro, fa già il tifo per lui.