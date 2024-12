Calvert Lewin Milan, il Diavolo prepara il colpo a zero! Primi contatti tra le parti. I dettagli

Calvert Lewin Milan, i rossoneri pronti a sferrare il colpo a parametro zero in vista dell’estate: primi contatti con la punta

Il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno durante la prossima estate un importante colpo a parametro zero.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk il Milan ha individuato nell’attaccante dell’Everton, Dominic Calvert-Lewin un suo potenziale obiettivo per la prossima estate. Calvert-Lewin, 27 anni, è uno di quelli con un contratto in scadenza. L’Everton gli ha offerto il rinnovo, ma per adesso non è arriva una risposta positiva. Ibrahimovic si muove.