Calvarese sicuro: «Mani di Tomori? Il tocco c’è, sulla decisione vi dico che…». Le parole dell’ex arbitro di Serie A

Gianpaolo Calvarese ha parlato ai microfoni di Tuttosport delle decisioni arbitrali in Fiorentina Milan e in particolare il tocco di braccio di Tomori in area di rigore. Ecco le parole dell’ex arbitro:

PAROLE – «Nel primo tempo Belotti richiama un penalty per un tocco di braccio di Tomori. Il tocco dell’inglese è di gomito, ma l’arto è ben attaccato al corpo e il movimento è coerente con la dinamica. Non ci sono gli estremi per una sanzione. Il direttore di gara campano chiude con venti falli fischiati»