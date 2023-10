Calvarese elogia Massa: «Arbitra come in Europa, ma non sbaglia in Milan-Lazio». La sua analisi sul direttore di gara

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato così la gara tra Milan e Lazio di ieri diretta da Davide Massa. Le sue parole.

CALVARESE – «In Milan-Lazio non sbaglia, tenendo il match in mano dall’inizio alla fine, aiutato anche dai calciatori in campo. Massa fischia molto poco, un po’ come gli piace fare anche in Europa: diciannove falli totali sanzionati dal direttore di gara della sezione di Imperia»