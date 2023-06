Calhanoglu: «Ricordo il mio primo giorno all’Inter, quando arrivai dal Milan». Le parole dell’ex rossonero sul suo passaggio all’Inter

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni UEFA.com del suo passaggio dal Milan all’Inter. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Ricordo il mio primo giorno all’Inter, quando arrivai dal Milan. Tutti sapevano che non era un passo facile per me, ma la società e i miei compagni mi hanno accolto benissimo, sono stato molto felice da subito qui»