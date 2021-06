Calhanoglu, offerta super: l’atteggiamento del Milan non cambierà

Calhanoglu, l’atteggiamento del Milan sarà quello avuto per Donnarumma, ovvero andare avanti per la propria strada senza mai piegarsi

Calhanoglu, l’atteggiamento del Milan sarà quello avuto per Donnarumma, ovvero andare avanti per la propria strada senza mai piegarsi. Corriere della sera di questa mattina fa il punto della situazione nel dettaglio: “Il Milan- si legge- che non ha ceduto davanti alle pretese di Donnarumma, non si piegherà nemmeno davanti alle richieste di Calhanoglu. Il turco, in scadenza di contratto e con un ingaggio da 2,5 milioni, reclama uno stipendio da 5, cifra alla quale Maldini e Massara non intendono spingersi”.

L’OFFERTA- “La tentazione-prosegue il quotidiano- è la fuga nel calcio periferico ma ricco del Qatar dove l’Al Duhail ha proposto al trequartista un’offerta da 32 milioni in tre anni”.

POSIZIONE MILAN- Come riporta il Corriere, l’atteggiamento del Milan appare chiaro e determinato a non scendere sotto la soglia di sopportazione massima: accettare delle richieste va bene ma le regole le detta la società e chi non le accetta è libero di andare altrove.