Calhanoglu punge il Milan: «Ecco cosa succederebbe se vincessimo lo scudetto nel derby». Le sue dichiarazioni

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista alla CBS Sports. Di seguito le parole dell’ex centrocampista del Milan oggi perno dell’Inter di Inzaghi.

SCUDETTO NEL DERBY – «Se dovessimo vincere lo scudetto nel derby sarebbe ovviamente pazzesco. Ma spero solo che sia una bella partita e una partita corretta. Come ho sempre detto, spero in una bella partita e spero che i festeggiamenti siano in ogni caso fatti in maniera tranquilla. Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima»

FUTURO – «Amo l’Italia, la gente, sono da 7 anni a Milano e voglio vivere qui anche dopo aver smesso di giocare»