Calhanoglu, la proposta del Milan è sempre sul tavolo: attende solo la firma

Calhanoglu, dopo la Turchia gli resta solo una soluzione che molto probabilmente sarà anche la più semplice da considerare. Gazzetta dello sport di questa mattina analizza la situazione alla luce delle due sconfitte subite contro Italia e Galles: “Calha, spalle al muro. Flop con la Turchia, gli resta solo il Milan e Pioli lo aspetta”. E ancora: “L’Europeo non ha attirato nuovi club. Contatti costanti con il tecnico rossonero”.

IL MILAN ATTENDE IL SÌ- Milan che attende ora la risposta definitiva del centrocampista, rimasto quasi a secco di possibilità sopra la media qualitativa del Milan che non solo gli offrirebbe un contratto di enorme rispetto ma gli consentirebbe di giocare la Champions da titolare, protagonista ed imprescindibile per Pioli. Le condizioni? 4 milioni netti a stagione. Non saranno 5 ma potrebbero anche bastare.