Calhanoglu: gol e assist alla prima di Serie A con l’Inter

Hakan Calhanoglu: gol e assist in quarto d’ora alla prima partita di Serie A con la maglia neroazzurra. L’esordio dell’ex rossonero

Probabilmente Hakan Calhanoglu non poteva sperare in un esordio migliore: nella prima gara di campionato dell’Inter contro il Genoa, il centrocampista turco ha realizzato un assist e messo a segno una rete in nemmeno un quarto d’ora.

L’assist è stato a favore di Milan Skriniar, che diventa così il primo marcatore della Serie A 2021/22, mentre l’ex Milan ha trovato la via del gol con la sua specialità: tiro di collo dalla distanza e palla all’angolino.