Caldiero Terme Milan Futuro: le formazioni ufficiali del match

Caldiero Terme Milan Futuro vede protagoniste due realtà ambiziose della quarta serie, con i giovani rossoneri guidati in panchina da Massimo Oddo

La venticinquesima giornata di Serie D mette di fronte due compagini con obiettivi diversi ma la medesima fame di punti. Il match tra i termali e i giovani talenti del Milan Futuro rappresenta un crocevia fondamentale per la classifica, in un campionato che non concede distrazioni.

Le scelte di Mister Soave per i padroni di casa

L’allenatore del Caldiero, Soave, noto per la sua capacità di organizzare difese solide e ripartenze fulminee, punta su un undici collaudato. Tra i pali siede Zouaghi, portiere dai riflessi pronti, protetto da una linea difensiva composta da Rugger, Retdji e dal dinamico Liberati. A centrocampo, le chiavi del gioco sono affidate a Zazzi, mediano metodista con ottima visione, coadiuvato da Zanetti e Gentile. In avanti, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Zappa, centravanti fisico capace di fare reparto da solo, supportato dall’estro di Goglino.

Il Diavolo di Oddo cerca il blitz esterno

Dall’altra parte, i rossoneri si presentano con una formazione ricca di prospetti interessanti. Massimo Oddo, tecnico che vanta un passato glorioso da difensore e una carriera in panchina tra A e B, ha schierato i suoi con coraggio. In porta spazio a Torriani, mentre il reparto arretrato vede la presenza di Zukic, centrale imponente, e Vladimirov, difensore moderno abile nell’impostazione.

Il centrocampo è il motore della squadra, con Eletu, regista di origini nigeriane dalla grande intensità, affiancato da Sala. In attacco, i riflettori sono puntati su Chaka Traoré, esterno ivoriano dotato di un dribbling bruciante, che dovrà innescare la punta Magrassi.

Il tabellino dell’incontro

CALDIERO TERME: Zouaghi, Rugger, Retdji, Goglino, Liberati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disp.: Masulà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. All.: Soave.

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaka, Sala, Eletu, Ossola, Sardo, Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Tataglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. All.: Oddo.