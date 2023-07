Calciomercato, UFFICIALE Kim al Bayen Monaco: il comunicato

Calciomercato, il Napoli ha ceduto Kim al Bayern Monaco: arriva il comunicato ufficiale sul difensore centrale

Kim è ufficialmente un nuovo difensore del Bayern Monaco. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Napoli. Il comunicato.

COMUNICATO – Il Bayern ha acquistato Minjae Kim. Il 26enne nazionale sudcoreano arriva dal Napoli con un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Vestirà la maglia numero 3. Nato a Tongyeong, Kim ha iniziato la sua carriera nella squadra di terza divisione Gyeongju KHNP nella sua terra natale. Dopo essersi unito alla Jeonbuk Hyundai Motors, squadra della K League 1, ha vinto due volte il campionato in Corea del Sud. Dopo periodi al Beijing Guoan in Cina e al Fenerbahce in Turchia, è passato al Napoli in Italia la scorsa estate. Il difensore vinse lo scudetto e segnò due gol in 45 presenze ufficiali. Kim ha 49 presenze con la nazionale maggiore, segnando tre gol. Lui e il suo paese hanno raggiunto gli ottavi di finale ai Mondiali dello scorso anno, dove ha iniziato tre delle quattro partite. Il difensore centrale ha anche vinto l’oro ai Giochi asiatici del 2018 con gli Under 23 della Corea del Sud.