Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen fa muro per Xhaka! Posizione durissima, parole che non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen prende posizione sul futuro di Grani Xhaka: parole durissime da parte dei tedeschi

Le recenti dichiarazioni di Fernando Carro, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, hanno gettato nuova luce sul futuro di Granit Xhaka, il carismatico centrocampista svizzero. In un’intervista al quotidiano Die Welt, Carro ha ribadito l’importanza di Xhaka per le “aspirine”, sia in campo che nello spogliatoio, sottolineando il suo ruolo di leader indiscusso. Nonostante un contratto valido fino al 2028, che lega il giocatore 32enne al club tedesco per altri tre anni, la porta a una sua eventuale partenza non è più categoricamente chiusa.

Le parole di Carro fanno eco a quelle pronunciate in precedenza dal direttore sportivo Simon Rolfes, confermando una posizione univoca da parte della dirigenza del Bayer Leverkusen. “Granit sa di essere un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo, come leader“, ha dichiarato Carro. “Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un’offerta che sia molto vantaggiosa per lui, ma anche per noi, allora ci siederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi”.

Questo cambio di prospettiva apre scenari interessanti per il calciomercato estivo. Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri come allenatore e Igli Tare come direttore sportivo, è da tempo sulle tracce di Xhaka. I rossoneri vedrebbero nel centrocampista elvetico un innesto di esperienza e carisma, fondamentale per rafforzare un reparto nevralgico e fornire leadership in un momento di rinnovamento. Tuttavia, la concorrenza si preannuncia agguerrita.

Oltre all’interesse del Milan, un’altra pretendente di peso è il Neom SC, club saudita pronto a formulare un’offerta economica irrinunciabile, difficilmente pareggiabile dalle società europee. L’arrivo di Xhaka in Arabia Saudita rappresenterebbe un ulteriore segnale dell’espansione e della forza economica della Saudi Pro League, che sta attirando sempre più campioni dal calcio europeo.

Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, ha finora opposto un muro invalicabile alla cessione di Xhaka. Questa intransigenza è motivata anche da una finestra di mercato particolarmente impegnativa per il club tedesco, che ha già subito perdite significative. Oltre all’addio dell’allenatore Xabi Alonso, la squadra ha visto partire ben tre pedine fondamentali: Jonathan Tah, approdato al Bayern Monaco, e i talentuosi Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, entrambi ceduti al Liverpool. Mantenere Xhaka, in questo contesto, significherebbe preservare una colonna portante della squadra e un punto di riferimento insostituibile.

La situazione, dunque, rimane in evoluzione. Le parole di Fernando Carro indicano una maggiore flessibilità da parte del Bayer Leverkusen, ma la cessione di Granit Xhaka avverrà solo a condizioni molto precise e vantaggiose per entrambe le parti. Il Milan, con il suo nuovo assetto dirigenziale, dovrà valutare attentamente le proprie mosse, consapevole della feroce concorrenza e della potenza economica dei club sauditi. Il futuro di Xhaka sarà uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato.