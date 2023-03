Calciomercato Milan, a caccia di un vice Theo: ecco i due nomi. La società rossonera segue due giovani terzini

Assente ieri per influenza, Theo Hernandez è una pedina importante per i rossoneri e Ballo-Touré non ha rispettato le aspettative.

Per questo il Milan cerca ancora un vice. Due sono i nomi seguiti dalla società, secondo calciomercato.com: Antonino Gallo, classe 2000 del Lecce ed Emanuele Valeri, classe 1998 ora alla Cremonese.