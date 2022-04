Calciomercato Milan: Torino interessato a Caldara, carta per Bremer?

Mattia Caldara, in prestito dal Milan al Venezia, potrebbe esser riscattato dai lagunari, in caso contrario il Torino…

Mattia Caldara, in prestito dal Milan al Venezia, potrebbe esser riscattato dai lagunari, ma solo nel caso in cui la squadra di Zanetti riesca a mantenere la categoria.

Al contrario, in caso di retrocessione, tornerebbe al Milan, dove come riportato da Tuttosport Maldini e Massara potrebbero sfruttarlo come eventuale pedina di scambio per altre trattative. I rossoneri sono sulle tracce di Bremer come tante altre squadre e il cartellino di Caldara potrebbe essere utile per abbassarne il prezzo