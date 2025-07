Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Nicolas Jackson? Big di Premier League in pressing

Calciomercato Milan, può sfumare definitivamente il possibile arrivo di Nicolas Jacskon: lo United alza il pressing

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le trattative tra i top club europei si fanno sempre più intense. Secondo Nizaar Kinsella, stimato corrispondente di BBC Sport per il Chelsea, il Manchester United ha avviato colloqui esplorativi con Ali Barat, l’agente di Nicolas Jackson, attaccante senegalese attualmente in forza al Chelsea. Questa notizia ha scosso il panorama calcistico, aprendo scenari intriganti per la prossima stagione.

Sebbene le discussioni siano ancora in una fase preliminare e ci sia molto lavoro da fare per raggiungere un’intesa definitiva, l’interesse dello United per Jackson è concreto e non va sottovalutato. Le condizioni giuste, sia economiche che contrattuali, potrebbero spingere questa operazione verso una conclusione positiva. L’attaccante, che ha mostrato lampanti doti di velocità, fisicità e un buon fiuto per il gol, rappresenterebbe un innesto importante per il reparto offensivo dei Red Devils, orfani di un vero e proprio punto di riferimento nell’area avversaria.

Ma l’intreccio di mercato non si ferma qui e si arricchisce di un dettaglio fondamentale: il Chelsea, dal canto suo, avrebbe manifestato un forte interesse per Alejandro Garnacho, il giovane e promettente attaccante esterno dello United. Questo dettaglio apre la strada a una possibile maxi-operazione di scambio che vedrebbe i due talenti cambiare maglia. Un’operazione del genere, se concretizzata, sarebbe estremamente vantaggiosa per entrambi i club, consentendo loro di rinforzare le proprie rose con giocatori funzionali alle rispettive esigenze.

Il Milan Si Ritira dalla Corsa per Jackson: Troppe le Richieste del Chelsea

Mentre Manchester United e Chelsea intavolano discorsi per Jackson, c’è chi ha già battuto in ritirata. Il calciomercato Milan, infatti, aveva inizialmente messo nel mirino l’attaccante senegalese. Tuttavia, le richieste economiche giudicate eccessive da parte del Chelsea hanno convinto la dirigenza rossonera a battere in ritirata. Un’altra conferma che il mercato è fatto anche di rinunce strategiche.

Per il Milan, che si avvia a una nuova era sotto la guida del neo-direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, la prudenza finanziaria è un pilastro fondamentale. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico, e Allegri, con la sua visione tattica pragmatica, sono chiamati a costruire una squadra competitiva ma sostenibile. L’abbandono della pista Jackson dimostra la volontà del club di non farsi coinvolgere in aste che andrebbero oltre le possibilità di spesa prefissate.

Il Manchester United, invece, sembra determinato a fare un investimento importante per rafforzare la propria rosa in vista delle ambizioni future. L’arrivo di Jackson potrebbe significare un cambio di passo per i Red Devils, desiderosi di tornare ai fasti di un tempo e di competere per i massimi trofei. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa trattativa, che vede coinvolti due dei più importanti club della Premier League e un talento emergente, si concretizzerà, riscrivendo parte degli equilibri del calcio europeo. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse di tutti i soggetti coinvolti in questa intrigante saga di mercato.