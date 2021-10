Calciomercato Milan: Umtiti lontano dal Barcellona. I rossoneri alla finestra

Calciomercato Milan: Samuel Umtiti è ormai sempre più lontano dalla permanenza al Barcellona. I rossoneri osservano la situazione. Le ultime

Samuel Umtiti sembra sempre più lontano dal Barcellona. Il difensore camerunese, naturalizzato francese, praticamente è ormai fuori rosa nei blaugrana dopo la discussione di quest’estate. I catalani starebbero pensando alla rescissione unilaterale per liberare il giocatore.

Il Milan, in tutto ciò, resta alla finestra e osserva: secondo voci provenienti dalla Spagna, Umtiti sarebbe nel mirino dei rossoneri, oltre che della Juventus, per completare il reparto difensivo. Una soluzione di esperienza e personalità come quella del difensore blaugrana sarebbe certamente gradita a Milanello. La situazione al momento è ferma, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.