Chukwueze Milan: ecco cosa accadrà nella giornata di domani. Il punto sulla trattativa da parte del Villarreal

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per Chukwueze la strada è in salita, ma il Milan non ha smesso di percorrerla.

Al momento serve uno sconto da parte del Villarreal alla richiesta di 35 milioni di euro per l’esterno nigeriano e Furlani farà un tentativo nella giornata di domani.