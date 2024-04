Zirkzee Milan, l’attaccante del Bologna è il principale obiettivo dei rossoneri. Il RETROSCENA sulla trattativa svelato da Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha commentato le parole dette ieri da Furlani, amministratore delegato del Milan, ai microfoni di Dazn riguardo Joshua Zirkzee: «Al momento non ci sono trattative in corso per Joshua Zirkzee… e anche se ci fossero trattative, non ve lo direi mai!».

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista su X, il club rossonero ha avuto contatti per l’attaccante del Bologna. Inoltre, l’olandese rimane in lista come uno dei potenziali obiettivi principali del calciomercato rossonero di quest’estate.