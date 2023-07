Calciomercato Milan, novità su Pulisic e Kamada. E Musah...

Calciomercato Milan, ci sono importanti novità su Pulisic e Kamada. E Musah è un obiettivo sempre più concreto

Intervenuto in collegamento su Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato del Milan.

Kamada non sarebbe ritenuto adatto al gioco di Pioli e al momento resta in secondo piano, mentre con il Chelsea c’è ancora distanza per Pulisic. Musah è un obiettivo sempre più concreto: con il giocatore c’è già l’accordo, ma il Valencia ora sta prendendo tempo.