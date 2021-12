Calciomercato Milan: il Cagliari mette gli occhi su due rossoneri. Ultime

Calciomercato Milan: due giocatori rossoneri nel mirino del Cagliari, che punta a migliorare la suqadra a gennaio. Le ultime

Il Cagliari avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio due giocatori in uscita dal Milan: le operazioni potrebbero andare in porto e avvantaggiare entrambe le società.

Il primo nome, come riportato da mondoudinese.it, è quello di Samu Castillejo, in uscita dal Milan in estate ma alla fine rimasto a Milano: l’esterno spagnolo ha collezionato solo 3 presenze nella formazione di Pioli e il mercato di gennaio potrebbe aprirgli nuove porte, con il Cagliari che osserva attentamente la situazione. Il cartellino di Castillejo è valutato intorno ai 5 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Matteo Gabbia, che ultimamente complici alcuni infortuni sta trovando spazio in campo. Il Milan crede fermamente nel 22enne, e potrebbe lasciarlo partire a gennaio per fargli accumulare esperienza e minuti nella massima serie con il cartellino che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.