Balogun Milan: le ultime sull’interesse rossonero per l’attaccante del Reims

Come riportato dal The Athletic, il Milan pensa concretamente a Balogun per la prossima stagione.

L’attaccante del Reims è di proprietà dell’Arsenal e bisognerà riuscire a convincere il club inglese, si parla di una valutazione vicina ai 30 mln di euro.