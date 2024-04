De Zerbi Milan, il tecnico italiano piace a tutti: quanto vale la sua clausola? Cifre e dettagli

De Zerbi Milan, il tecnico italiano piace a tutti: quanto vale la sua clausola? Cifre, dettagli e le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato da calciomercato.com , Roberto De Zerbi sta stupendo tutti, tanto da essere accostato a tutti i top club per la prossima stagione, tra cui il Milan.

Il Brighton è consapevole della possibilità di perdere l’allenatore italiano e sul suo contratto è presente una clausola rescissoria di 15 milioni di euro valida sia per club italiani che stranieri. Al momento, però, non c’è nessun segnale che possa far pensare a un addio al Brighton nella prossima stagione.