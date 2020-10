Calciomercato Milan: Thauvin potrebbe arrivare a zero nella prossima…

Calciomercato Milan: in vista della prossima stagione o a gennaio, i rossoneri potrebbero bloccare Thauvin a parametro zero

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, i rossoneri potrebbero prelevare a parametro zero in vista della prossima annata Florian Thauvin attualmente in forza al Marsiglia.

Il club francese, dovesse cederlo già nella prossima sessione di mercato invernale, potrebbe chiedere non più di 15 milioni di euro. Per le casse rossonere certamente un affare, visto che il giocatore è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021.