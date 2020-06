Calciomercato Milan: Thauvin non rinnoverà con il Marsiglia

L’esterno francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2021 e sarà messo sul mercato già in questa sessione

Florian Thauvin è uno dei tanti nomi che sono circolati nell’ultimo periodo come possibili obiettivi del Milan. L’ala 27enne andrà in scadenza con l’Olympique Marsiglia nel 2021 e, stando a quanto riportato da L’Equipe, non intende rinnovare.

Per questo motivo, la società transalpina conta di mettere sul mercato il calciatore già in questa sessione estiva, per riuscire ad incassare almeno una ventina di milioni. Il Milan monitora l’evolversi della situazione.