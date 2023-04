Calciomercato Milan: la Champions arricchisce le casse! Ecco il tesoretto da reinvestire in vista della prossima stagione

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Champions League è stata chiaramente un toccasana per il Milan, non solo per quanto riguarda le ambizioni dei rossoneri ma anche per i guadagni derivanti dall’approdo in semifinale.

Gli introiti del Diavolo, infatti, saranno di circa 99 milioni di euro: 96 invece per l’Inter, dato che la differenza sta nel bonus campione d’Italia con il quale il club rossonero si è presentato ad inizio competizione.