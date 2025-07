Calciomercato Milan, Nicky Hayen, allenatore del Brugge, ha confermato l’avvenuto accordo tra i club per quanto riguarda Jashari

Milano e Bruges continuano a tenere banco nel calciomercato estivo, con il futuro di Ardon Jashari al centro delle discussioni. Le recenti dichiarazioni di Nicky Hayen, allenatore del Bruges, rilasciate in conferenza stampa al termine della Supercoppa belga vinta contro l’Union Saint-Gilloise, hanno gettato nuova luce sulla situazione, ma senza sciogliere definitivamente i nodi. Il Milan, forte dell’interesse da settimane, resta in attesa, mentre il club belga sembra intenzionato a fare muro.

Nicky Hayen non ha usato mezzi termini nel commentare la vicenda Jashari, sottolineando l’importanza del rispetto dei contratti. “Non commenterò,” ha esordito l’allenatore, per poi aggiungere con fermezza: “Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all’ultimo giorno.” Queste parole, pur non citando esplicitamente Jashari, sembrano essere un chiaro riferimento alle voci di mercato che lo vedono lontano dal Bruges. Hayen ha poi rivelato un accordo tra Ardon e i club, la cui durata è ancora da definire: “L’accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà.” Questo lascia intendere che un’intesa di massima possa esserci, ma che le condizioni economiche o le modalità di trasferimento siano ancora oggetto di trattativa.

L’allenatore ha poi espresso il suo pieno sostegno alla società belga, elogiando la strategia adottata per trattenere i giocatori migliori. “Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori,” ha affermato Hayen, evidenziando la volontà del Bruges di mantenere i suoi talenti. La speranza è che “si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione,” un’affermazione che può essere interpretata in diversi modi: sia come auspicio per una risoluzione che mantenga Jashari a Bruges, sia come desiderio che la situazione si sblocchi in un modo o nell’altro.

Per il calciomercato Milan, questa situazione è tutt’altro che semplice. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, stanno lavorando intensamente per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’arrivo di Jashari sarebbe un tassello importante per il centrocampo rossonero, ma la fermezza del Bruges rende la trattativa complessa. Il Milan dovrà valutare attentamente le prossime mosse, cercando di trovare la chiave per sbloccare la situazione. Le offerte presentate finora non sembrano aver convinto il club belga, che valuta Jashari come un elemento fondamentale per il proprio progetto sportivo.

Le parole di Hayen suggeriscono che il Bruges non intenda privarsi facilmente del suo centrocampista. La strategia del club belga sembra essere quella di resistere alle pressioni del mercato, cercando di valorizzare al massimo i propri asset. Il Milan dovrà quindi armarsi di pazienza e, eventualmente, di un’offerta più consistente per convincere il Bruges a cedere il giocatore. La finestra di mercato è ancora aperta, e il futuro di Ardon Jashari promette di essere una delle telenovele più avvincenti di questa sessione estiva. La Serie A attende, il Milan spera, il Bruges si blinda.