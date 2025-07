Calciomercato Milan, Tare lavora alle uscite! Prossime ore fondamentali, tutti i nomi in bilico

Calciomercato Milan, Igli Tare lavora anche alle uscite: le prossime ore saranno decisive per definire diverse operazioni

Il calciomercato Milan è in piena rivoluzione sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igili Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. Mentre il mercato in entrata punta a rinforzare il centrocampo e le fasce, l’attenzione è ora massima sulle cessioni, fondamentali per snellire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Un lavoro iniziato ancor prima dell’arrivo di Tare con le operazioni Reijnders e Kalulu, ma che ora vede l’albanese al centro delle trattative più complesse, inclusa la possibile partenza di Theo Hernandez verso l’Al-Hilal e i prestiti di Camarda (Lecce) e Zeroli (Monza). L’obiettivo è chiaro: liberare spazio numerico ed economico per una squadra più snella, come richiesto da Allegri, che non vuole lavorare con più di 25 giocatori.

Le Situazioni dei Giocatori in Uscita: Un Dettaglio Cruciale

Il Milan ha numerosi giocatori in lista di partenza, molti dei quali con situazioni già avviate o che sembrano vicine a una conclusione. Ecco un quadro completo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

ADLI : Non convocato per la tournée e attualmente si allena con il Milan Futuro. Allegri è stato categorico: non rientra nei piani. Il Sassuolo è fortemente interessato, con l’AD Carnevali che ha confermato l’interesse, lamentando però la lentezza delle decisioni dei giocatori.

: Non convocato per la tournée e attualmente si allena con il Milan Futuro. è stato categorico: non rientra nei piani. Il è fortemente interessato, con l’AD Carnevali che ha confermato l’interesse, lamentando però la lentezza delle decisioni dei giocatori. BENNACER : Anche lui assente dalla tournée asiatica. Dopo il prestito al Marsiglia, Isma vorrebbe tornare con De Zerbi, ma l’accordo tra i club sulla formula del trasferimento stenta ad arrivare. Si registra anche un timido interesse dalla Saudi Pro League .

: Anche lui assente dalla tournée asiatica. Dopo il prestito al Marsiglia, vorrebbe tornare con De Zerbi, ma l’accordo tra i club sulla formula del trasferimento stenta ad arrivare. Si registra anche un timido interesse dalla . CHUKWUEZE : Nonostante sia in tournée con la squadra, un’offerta adeguata verrebbe valutata sia dal club che dal giocatore. Il Fulham , che lo aveva già cercato a gennaio, è tornato alla carica.

: Nonostante sia in tournée con la squadra, un’offerta adeguata verrebbe valutata sia dal club che dal giocatore. Il , che lo aveva già cercato a gennaio, è tornato alla carica. COLOMBO : Attualmente l’unica punta di ruolo in rosa e presente in tournée, ma la sua cessione è imminente. Torino , Parma e Genoa sono le squadre interessate.

: Attualmente l’unica punta di ruolo in rosa e presente in tournée, ma la sua cessione è imminente. , e sono le squadre interessate. EMERSON ROYAL : I dirigenti del Betis sono stati a Milano per discutere il suo ritorno in Spagna. Il terzino è rimasto in Italia per recuperare la condizione fisica. Il Milan spera in una cessione a titolo definitivo, ma potrebbe dover accettare un prestito.

: I dirigenti del Betis sono stati a Milano per discutere il suo ritorno in Spagna. Il terzino è rimasto in Italia per recuperare la condizione fisica. Il spera in una cessione a titolo definitivo, ma potrebbe dover accettare un prestito. MORATA : Dopo soli sei mesi al Galatasaray, Alvaro vuole già cambiare aria. Con l’arrivo di Osimhen ai turchi, si attende il via libera per interrompere il prestito. Morata ha già un accordo con il Como di Fabregas.

: Dopo soli sei mesi al Galatasaray, vuole già cambiare aria. Con l’arrivo di Osimhen ai turchi, si attende il via libera per interrompere il prestito. ha già un accordo con il di Fabregas. MUSAH : Sembrava a un passo dal Napoli , ma i partenopei non hanno affondato, forse in attesa di sviluppi sul rinnovo di Anguissa. Resta da vedere se Nottingham e Wolverhampton concretizzeranno i loro sondaggi.

: Sembrava a un passo dal , ma i partenopei non hanno affondato, forse in attesa di sviluppi sul rinnovo di Anguissa. Resta da vedere se e concretizzeranno i loro sondaggi. OKAFOR : Il trasferimento al Besiktas non si è concretizzato, ma lo svizzero ha molti estimatori. Lipsia , Werder Brema e soprattutto il Bologna sono interessate, con i felsinei pronti a fare un tentativo concreto se Ndoye dovesse partire.

: Il trasferimento al Besiktas non si è concretizzato, ma lo svizzero ha molti estimatori. , e soprattutto il sono interessate, con i felsinei pronti a fare un tentativo concreto se Ndoye dovesse partire. POBEGA : Ai saluti, non è partito con la squadra. È in dirittura d’arrivo il suo trasferimento al Bologna a titolo definitivo, per circa 8 milioni di euro a favore del Milan.

: Ai saluti, non è partito con la squadra. È in dirittura d’arrivo il suo trasferimento al a titolo definitivo, per circa a favore del Milan. THIAW : Ha rifiutato il Como e sfumato il Leverkusen (che ha preso Quansah dal Liverpool). Il tedesco si sta mettendo in mostra con Allegri , ma un’offerta concreta dal Newcastle potrebbe cambiare le carte in tavola.

: Ha rifiutato il Como e sfumato il Leverkusen (che ha preso Quansah dal Liverpool). Il tedesco si sta mettendo in mostra con , ma un’offerta concreta dal potrebbe cambiare le carte in tavola. VASQUEZ: Rimasto a Milano per allenarsi con il Milan Futuro, si sta trattando la risoluzione del suo contratto.

Impatto a Bilancio delle Cessioni e Spazio Salariale Liberato

Le cessioni di questi giocatori non solo permetteranno di sfoltire la rosa, ma avranno un impatto significativo anche sul bilancio del club, liberando una notevole quantità di risorse sul fronte del costo della rosa. La Gazzetta dello Sport ha dettagliato l’impatto di ogni potenziale uscita:

Adli : (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) 2.9 mln

: (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) Bennacer : (ammortamento 1.4 mln – stipendio lordo 3.7 mln) 5.1 mln

: (ammortamento 1.4 mln – stipendio lordo 3.7 mln) Chukwueze : (ammortamento 4,3 mln – stipendio lordo 5,2 mln) 9,5 mln

: (ammortamento 4,3 mln – stipendio lordo 5,2 mln) Colombo : (ammortamento / – stipendio 0.5 mln) 0.5 mln

: (ammortamento / – stipendio 0.5 mln) Emerson Royal : (ammortamento 3,7 mln – stipendio lordo 4,6 mln) 8,3 mln

: (ammortamento 3,7 mln – stipendio lordo 4,6 mln) Alvaro Morata : (ammortamento 3,25 mln – stipendio lordo 8,33 mln) 11,58 mln

: (ammortamento 3,25 mln – stipendio lordo 8,33 mln) Musah : (ammortamento 4,2 mln – stipendio lordo 2,6 mln) 6,8 mln

: (ammortamento 4,2 mln – stipendio lordo 2,6 mln) Okafor : (ammortamento 3,1 mln – stipendio lordo 2,6 mln) 5,7 mln

: (ammortamento 3,1 mln – stipendio lordo 2,6 mln) Pobega : (ammortamento / – stipendio lordo 1.8 mln) 1,8 mln

: (ammortamento / – stipendio lordo 1.8 mln) Thiaw : (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) 2.9 mln

: (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) Vasquez: (ammortamento 0.2 mln – stipendio lordo 0.4 mln) 0.6 mln

Il totale stimato di spazio che è possibile liberare nel costo della rosa ammonta a ben 55,68 milioni di euro. Questa cifra testimonia l’enorme lavoro di Tare e del suo staff, un’operazione complessa ma necessaria per dare ad Allegri una squadra più funzionale e per garantire la sostenibilità economica al club rossonero.