Calciomercato Milan, Tare alza i giri del motore! Campione da blindare, cifra da urlo sul piatto

Calciomercato Milan, Igli Tare accelera per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan: offerta monstre sul piatto. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha dato una nuova direzione al suo progetto sportivo con le nomine di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore. Queste scelte sembrano avere senso logico e sportivo, soprattutto dopo una stagione difficile. Ora il Milan avrà bisogno di ritrovare compattezza e una linea comune seguita da tutti. La scelta di Allegri, uomo di grande esperienza e credibilità, potrebbe aiutare a ristabilire l’equilibrio nello spogliatoio.

Una delle prime mosse di Allegri e Tare sarà quella di riprendere i contatti con Mike Maignan per discutere il rinnovo del contratto, che scade nel 2026. Il portiere francese è considerato fondamentale per la squadra e Allegri ha già messo in chiaro che vuole trattenerlo. Maignan ha avuto una stagione difficile, soprattutto in Champions, ma ha mostrato segni di ripresa verso la fine del campionato e ha un ruolo importante nello spogliatoio rossonero come capitano designato. Ripartire da lui potrebbe essere un buon punto di partenza per la nuova stagione del Milan.