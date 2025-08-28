Calciomercato Milan, Tare accelera! Colpo da urlo in difesa, primi contatti già partiti. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare accelera per Manuel Akanji del Manchester City: da battere la concorrenza del Galatasaray. Ultime

La dirigenza del calciomercato Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sta sondando il terreno per rafforzare il reparto difensivo e ha messo gli occhi su un nome di spessore internazionale: Manuel Akanji. Il difensore del Manchester City è diventato uno degli obiettivi principali per il club rossonero. Le prime indiscrezioni, riportate dal noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, parlano di un interessamento concreto da parte del Milan. Nonostante non sia ancora stata presentata un’offerta ufficiale, il Milan ha chiesto informazioni sulle condizioni per un possibile accordo, dimostrando la volontà di accelerare le trattativa.

La situazione di Akanji al Manchester City è complessa. Sebbene sia un elemento di valore nella rosa di Pep Guardiola, la concorrenza in difesa è altissima e il giocatore potrebbe cercare maggiore continuità altrove. Il Milan cerca un nuovo difensore centrale di alto livello per puntellare la retroguardia a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e il profilo di Akanji si sposa perfettamente con le esigenze tattiche. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità lo rendono un acquisto potenzialmente decisivo per la squadra.

L’operazione, tuttavia, non è semplice. La concorrenza per Akanji è agguerrita, con il Galatasaray che si è già mosso concretamente. Il club turco, secondo quanto riportato da Romano, avrebbe addirittura raggiunto un accordo da 15 milioni di sterline con il Manchester City. Nonostante l’intesa tra i club, al momento non c’è ancora l’accordo con il giocatore, una circostanza che lascia la porta aperta al Milan. I rossoneri dovranno essere veloci e convincenti per superare la concorrenza turca e assicurarsi le prestazioni del difensore svizzero.

Igli Tare e Massimiliano Allegri sono determinati a costruire un Milan competitivo in ogni reparto. L’arrivo di Akanji rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato, un segnale forte della rinnovata ambizione del club. La difesa, un settore chiave per le ambizioni di successo, verrebbe notevolmente rinforzata da un giocatore in grado di garantire solidità, leadership e qualità nella costruzione dal basso. Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo e la pista che porta ad Akanji è sicuramente una delle più calde. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’interessamento rossonero si trasformerà in un’offerta formale e se il nuovo Milan di Tare e Allegri riuscirà ad avere la meglio nella corsa per il talentuoso difensore svizzero. Il nome di Manuel Akanji è in cima alla lista del club, che lavora sotto traccia per regalare un grande innesto alla propria retroguardia.