Calciomercato Milan, Tare pronto a fare sul serio per Pubill! Esami ok e assegno pronto

Calciomercato Milan, dopo aver superato i test fisici di ieri Pubill si avvicina al club rossonero: Tare pronto a rompere gli indugi

Il calciomercato Milan accelera per Marc Pubill, promettente terzino destro dell’Almeria. Il club rossonero ha individuato nel 22enne spagnolo il profilo ideale per rinforzare una corsia difensiva che, dopo la partenza di Theo Hernandez (non specificata nella richiesta, ma il prompt dice “senza più Theo”) sulla fascia opposta, necessita di innesti di qualità. L’interesse per Pubill non è una novità, ma la trattativa entra ora nel vivo dopo un’importante fase preliminare.

Nella giornata di ieri il Milan ha inviato dei membri del proprio staff medico per sottoporre il giocatore a visite preliminari. L’obiettivo primario era verificare le condizioni del ginocchio di Pubill, un’attenzione particolare che deriva da un precedente che aveva interrotto il suo passaggio all’Atalanta lo scorso anno. La precauzione si è rivelata fondata e, fortunatamente per i rossoneri, gli esiti sono stati estremamente positivi.

La conferma dello stato di salute del difensore è stata ripresa anche da Tuttosport questa mattina, che titola: “Pubill supera le visite preliminari, Tare prova l’affondo con l’Almeria“. Questo significa che il via libera medico è arrivato, e il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, è ora pronto a intavolare la trattativa definitiva con il club spagnolo. La fase di attesa è terminata, e ci si aspetta che la proposta ufficiale all’Almeria arrivi a stretto giro di posta.

L’operazione Pubill è cruciale per il Milan targato Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, che vuole una squadra competitiva e bilanciata in ogni reparto. L’innesto di un terzino destro di prospettiva come Pubill, già nel giro della Nazionale spagnola, sarebbe un tassello fondamentale per la difesa milanista. La sua giovane età, unita a un potenziale di crescita ancora elevato, lo rende un investimento strategico a lungo termine per il club di Via Aldo Rossi.

Tuttavia, il Milan dovrà agire con rapidità e decisione. Sul giocatore, infatti, c’è da tempo il forte pressing del Wolverhampton, club di Premier League, noto per la sua aggressività sul mercato. Evitare una possibile asta e assicurarsi il cartellino di Pubill prima che la concorrenza si faccia più agguerrita è una priorità per la dirigenza rossonera. L’esperienza di Tare nel condurre trattative complesse sarà cruciale in questa fase, con l’obiettivo di portare a Milano uno dei talenti più promettenti del panorama europeo per rinforzare la fascia destra della squadra di Allegri. L’entusiasmo tra i tifosi milanisti è palpabile, in attesa di un annuncio che potrebbe segnare un importante passo in avanti nella costruzione del nuovo Milan.