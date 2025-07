Calciomercato Milan, Tare in pressing su Mendes! Patto da sfruttare, la situazione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Tare vuole sfruttare il patto dell’esterno col Brighton: prossime ore decisive per il possibile arrivo del terzino

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, la trattativa tra il calciomercato Milan e il Brighton per Pervis Estupiñán sta entrando nel vivo. Il club rossonero, sotto la nuova gestione sportiva di Igli Tare come Direttore Sportivo e con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, è deciso a rafforzare la fascia sinistra difensiva e ha individuato nel terzino ecuadoriano il profilo ideale.

L’offerta iniziale del Milan, pari a 12 milioni di euro, era stata rifiutata dalla società inglese la settimana scorsa. Tuttavia, il Diavolo non si è dato per vinto ed è pronto a rilanciare, arrivando a offrire una cifra tra i 15 e i 16 milioni di euro. Questa nuova proposta dimostra la volontà concreta del Milan di assicurarsi le prestazioni di Estupiñán, considerato un elemento chiave per il futuro assetto tattico di Allegri.

Il Corriere dello Sport sottolinea un fattore cruciale che potrebbe sbloccare la situazione: Estupiñán ha un accordo con il Brighton per essere ceduto in questa sessione di mercato estiva. Questo patto è un elemento significativo che potrebbe facilitare la trattativa, nonostante la richiesta iniziale del Brighton si aggiri tra i 20 e i 22 milioni di euro.

A supportare il Milan in questa delicata operazione c’è la figura influente di Jorge Mendes, uno dei manager più potenti e conosciuti nel mondo del calcio. La sua presenza è un segnale forte della serietà con cui il Milan sta affrontando questa trattativa. Mendes, infatti, è atteso in Inghilterra questa settimana per incontrare la dirigenza del Brighton e tentare di trovare un punto d’incontro tra le due società. La sua esperienza e la sua capacità di mediazione saranno fondamentali per superare le differenze economiche e chiudere l’affare.

Secondo le previsioni, la trattativa per Estupiñán potrebbe chiudersi a metà strada, magari con l’inserimento di bonus legati a obiettivi individuali o di squadra, per avvicinarsi alla valutazione del Brighton. Questa formula permetterebbe al Milan di contenere l’investimento iniziale, offrendo al contempo al club inglese la possibilità di raggiungere la cifra desiderata in base alle performance del giocatore.

L’arrivo di Estupiñán sarebbe un colpo importante per il Milan di Tare e Allegri, che cercano di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. La sua velocità, la sua capacità di spinta e la sua solidità difensiva lo rendono un profilo ideale per il calcio di Allegri, che punta a una squadra equilibrata e dinamica. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa intensa trattativa, sperando di vedere Pervis Estupiñán indossare presto la maglia del Milan.