Calciomercato Milan, Tare tenta il colpo dalla Premier League! Sfida alla Juve, c’è lui nel mirino

Calciomercato Milan, Igli Tare piomba su Mateta, attaccante del Crystal Palace: sul calciatore c’è anche il forte interesse della Juve

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, ha attirato l’attenzione di diversi club importanti dopo una stagione da 17 reti. Il Manchester United era considerato uno dei principali interessati, ma ora anche Juventus e il calciomercato Milan sono entrati nella mischia e sarebbero pronti a fare un’offerta per il giocatore.

Il Crystal Palace si aspetta di ricevere offerte intorno ai 35 milioni di euro per lasciare andare Mateta, che potrebbe essere un’opzione interessante per rinforzare l’attacco delle squadre italiane. La trattativa è ancora in corso e sarà interessante vedere come si svilupperà.