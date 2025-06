Calciomercato Milan, Luiz Felipe pallino di Tare: disponibilità massima, può arrivare così a Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare può riportare in Italia Luiz Felipe, attualmente al Marsiglia e suo pupillo alla Lazio. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe individuato Luiz Felipe come un potenziale rinforzo per la difesa rossonera. Il giocatore rappresenterebbe un’opzione interessante per il calciomercato Milan, che sta valutando diverse alternative per migliorare il reparto arretrato.

Tare sembra avere una particolare predilezione per Luiz Felipe, che potrebbe essere un’opzione da considerare nel calciomercato estivo del Milan. La dirigenza rossonera potrebbe valutare l’ingaggio del giocatore per rinforzare la difesa e migliorare la competitività della squadra.