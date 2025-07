Calciomercato Milan, alternativa ben definita da Tare di Jashari: se non arriverà lo svizzero sarà all-in su di lui. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a monitorare attentamente il mercato per rinforzare il proprio centrocampo, e due nomi spiccano tra le possibili piste: Ardon Jashari del Club Brugge e Javi Guerra del Valencia. La dirigenza rossonera sta lavorando su più fronti per individuare il profilo ideale da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri.

La pista che porta a Jashari rimane particolarmente viva. Il giovane talento svizzero del Club Brugge ha mostrato doti interessanti che lo rendono un obiettivo appetibile per il Milan, che lo segue da tempo. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco e la sua visione tattica lo rendono un potenziale investimento a lungo termine per il centrocampo rossonero. I contatti con il suo entourage e con il club belga potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, mentre il Milan valuta l’opportunità di affondare il colpo.

Parallelamente, il Milan sta lavorando anche su Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo del Valencia è un altro profilo che piace molto ai dirigenti di via Aldo Rossi. Guerra si è messo in mostra nella Liga per la sua dinamicità, la sua capacità di recuperare palloni e la sua buona tecnica. Rappresenterebbe un innesto in grado di fornire energia e qualità al reparto mediano. Le trattative per Guerra potrebbero essere complesse, considerando il valore del giocatore per il Valencia e la concorrenza di altri club europei.

Il Milan è impegnato a trovare la giusta combinazione di esperienza e potenziale, e sia Jashari che Guerra rappresentano profili giovani ma con ampi margini di crescita. La strategia è chiara: rinforzare il centrocampo con elementi funzionali al progetto tecnico di Allegri, capaci di garantire qualità e prospettiva per il futuro.