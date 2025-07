Condividi via email

Calciomercato Milan, nuova super offerta in arrivo per Estupinan: Tare è pronto al rilancio… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta lavorando intensamente per rinforzare la propria rosa, e uno dei nomi caldi in queste giornate di mercato è quello di Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, classe 1997, è un obiettivo concreto per i rossoneri, ma la trattativa con il Brighton si sta rivelando più complessa del previsto.

Nei giorni scorsi, il Milan ha presentato una prima offerta di 12 milioni di euro per il cartellino di Estupiñán, ma questa è stata prontamente rigettata dal club inglese. Il Brighton, infatti, valuta il giocatore non meno di 23 milioni di euro, una cifra che al momento crea una distanza significativa tra le richieste e l’offerta milanista.

Nonostante l’evidente divario economico, dalle parti di via Aldo Rossi filtra un cauto ottimismo. La speranza del Milan risiede soprattutto nella volontà del calciatore, che avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia rossonera. Questo fattore, pur non essendo sufficiente a chiudere la trattativa, è considerato un elemento importante per sbloccare la situazione.

Il Milan è consapevole che la sola volontà del giocatore non basta, e per questo è pronto a rilanciare. Si starebbe preparando una seconda offerta per Estupiñán, che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, bonus esclusi. L’obiettivo è avvicinarsi alle richieste del Brighton e trovare un punto d’incontro che possa soddisfare entrambe le parti, portando il talentuoso terzino a San Siro.