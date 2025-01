Calciomercato Milan, Moncada e Furlani sorprendono! Blitz importante e super colpo nel mirino

Calciomercato Milan, ieri blitz in Germania di Moncada e Furlani per Jonathan Tah: il centrale è in scadenza col Bayer Leverkusen

La giornata di ieri è stata molto importante per il calciomercato Milan: Moncada e Furlani sono infatti volati a Dusseldorf.

I due dirigenti milanista potrebbe essere volati in Germania per trattare per Jonathan Tah, difensore centrale classe 1996 che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Bayer Leverkusen. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.