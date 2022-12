Calciomercato, la strategia del Milan per trattenere Leao. La dirigenza rossonera prosegue questa lotta al rinnovo

Mega offerta del Chelsea per Rafael Leao, ma il Milan vuole resistere. Oltre a ritoccare l’aspetto economico, Maldini e Massara useranno altri messi per convincere il portoghese, come riporta il Corriere dello Sport.

Il primo aspetto è che il Milan, per i due dirigenti, è la dimensione giusta per continuare a crescere. Poi, dipenderà tutto da come andrà la seconda metà di campionato.