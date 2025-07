Calciomercato Milan, stallo Guela Doue! Retroscena sull’affare con lo Strasburgo, c’è un grosso ostacolo

Calciomercato Milan, prosegue lo stallo per Guela Doue! Spunta il retroscena sullo stallo nell’affare con lo Strasburgo

Il Milan è in piena attività sul mercato dei terzini destri, una posizione cruciale che il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri intendono rinforzare. Le ultime indiscrezioni, riportate da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, svelano uno scenario in evoluzione, con il Milan che sta virando su obiettivi alternativi a causa di complicazioni nelle trattative principali.

Il nome che per settimane è stato in cima alla lista del calciomercato Milan per la fascia destra è quello di Guéla Doué, il giovane e promettente terzino dello Strasburgo. Doué, noto per le sue qualità fisiche e la spinta offensiva, rappresentava l’obiettivo primario per i rossoneri. Tuttavia, la trattativa per il talentuoso francese si è fatta estremamente complessa. Lo Strasburgo, club che condivide la proprietà con il Chelsea, ha avanzato richieste economiche considerate eccessivamente alte dal Milan.

A peggiorare la situazione, come sottolineato da Bianchin, sono i rapporti non idilliaci tra il Milan e il Chelsea. Questa tensione risale a precedenti trattative, in particolare quella che ha portato Mike Maignan a vestire la maglia rossonera, e sta ora impattando negativamente sulle possibilità di vedere Doué a San Siro. “Oggi non ci sono le condizioni per procedere”, ha affermato il giornalista de La Gazzetta dello Sport, indicando un vero e proprio stand-by per l’affare Guéla Doué, che si allontana sempre più da Milano.

Di fronte a queste difficoltà, il Milan si sta muovendo su altri fronti. L’attenzione si è ora spostata su Marc Pubill, terzino destro spagnolo. Un segnale concreto dell’interesse rossonero è arrivato venerdì scorso, quando lo staff medico del Milan ha effettuato un viaggio in Spagna per sottoporre Pubill a test approfonditi. Non si è trattato di visite mediche classiche post-accordo, ma di accertamenti preliminari volti a verificare la condizione fisica del giocatore. Il motivo di tanta cautela è legato a un precedente infortunio: un anno fa, infatti, Pubill non superò le visite mediche con l’Atalanta a causa di un problema alla cartilagine di un ginocchio.

Fortunatamente per il Milan, i “primi responsi sono favorevoli”, seppur con la specifica che si tratta di valutazioni iniziali. Questo significa che il Milan può ora procedere con maggiore serenità nella trattativa per Pubill, che potrebbe costare intorno ai 15 milioni di euro. Nonostante i riscontri positivi, è importante sottolineare che Pubill non è il primo obiettivo della dirigenza rossonera, ma è diventato una priorità data la complessità della pista Doué.

In questo intenso periodo di calciomercato, il Milan di Tare e Allegri sta dimostrando pragmatismo e la volontà di non farsi trovare impreparato di fronte agli ostacoli. La ricerca del terzino destro ideale prosegue, con la speranza di trovare il profilo giusto che possa integrarsi al meglio nel progetto tecnico dei rossoneri e fornire il giusto contributo alla squadra nella prossima stagione. L’esito di queste trattative sarà fondamentale per delineare la rosa che scenderà in campo sotto la guida del nuovo tecnico.