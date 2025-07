Guela Doue Milan, obiettivo ancora vivo? L’ultima indiscrezione allontana il terzino dai rossoneri

Guela Doue Milan, il terzino è ancora sulla lista di Tare e Furlani ma il costo del calciatore è troppo alto: le ultime

Le voci di mercato attorno al Milan non si placano mai, soprattutto con la nuova dirigenza targata Tare come Direttore Sportivo e Allegri sulla panchina rossonera. Un nome che continua a circolare con insistenza è quello di Guéla Doué, giovane terzino destro del Rennes, che sembra aver stregato gli osservatori milanisti. Nonostante le dichiarazioni del CEO Giorgio Furlani che, come riportato da Carlo Pellegatti, lasciano intendere che il costo del giocatore sia elevato (“eh ma è troppo caro, è più caro dell’altro“), il suo profilo rimane prepotentemente sul tavolo del mercato milanista.

Il Contesto delle Dichiarazioni di Furlani e l’Analisi di Pellegatti

Le parole di Furlani, così come riportate dal noto giornalista Carlo Pellegatti, sono un chiaro segnale. Il dirigente rossonero ha spesso dimostrato una propensione a gestire con cautela le finanze del club, cercando di evitare spese folli. L’allusione a un altro giocatore, il cui nome non è stato esplicitato ma che è chiaramente un’alternativa più economica, suggerisce che il Milan stia valutando diverse opzioni per la fascia destra. Tuttavia, il fatto che Doué sia ancora “un giocatore da tenere in considerazione” nonostante il prezzo, come sottolineato da Pellegatti, evidenzia la grande stima che il club nutre nei suoi confronti. Questa potrebbe essere una tattica negoziale, un modo per abbassare le pretese del Rennes o per giustificare un eventuale investimento importante ai tifosi. Il mercato è un gioco di strategia e psicologia, e le dichiarazioni pubbliche spesso nascondono ben altro.

Perché Guéla Doué Interessa Così Tanto al Milan?

Guéla Doué, classe 2002, è considerato uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo. La sua velocità, la capacità di spinta sulla fascia e le sue doti difensive lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio moderno. Il Milan, sotto la guida di Allegri, punta a costruire una squadra solida e dinamica, capace di esprimere un calcio aggressivo e proattivo. Un terzino destro con le caratteristiche di Doué si inserirebbe perfettamente in questa filosofia, offrendo copertura difensiva e qualità in fase di spinta. Con l’arrivo di Tare come Direttore Sportivo, noto per la sua abilità nel scovare giovani talenti e portarli al successo, l’interesse per Doué acquista ancora più rilevanza. La sua giovane età lo rende anche un investimento a lungo termine, con ampi margini di miglioramento e la possibilità di diventare un pilastro del Milan del futuro.

Le Sfide del Mercato e le Alternative Possibili

Nonostante l’interesse, la trattativa per Guéla Doué non sarà semplice. Il Rennes è consapevole del valore del suo giocatore e cercherà di monetizzare al massimo. Il Milan, pur avendo un nuovo slancio sotto la gestione Tare-Allegri, dovrà bilanciare le ambizioni con la sostenibilità finanziaria. È plausibile che il club stia sondando diverse alternative al terzino francese, come suggerito dalle parole di Furlani. Queste alternative potrebbero essere profili più economici o giocatori con caratteristiche diverse ma comunque funzionali al progetto tecnico. La finestra di mercato estiva sarà cruciale per capire le reali intenzioni del Milan e se la dirigenza deciderà di affondare il colpo per Doué, considerandolo un investimento irrinunciabile per il presente e il futuro rossonero. L’arrivo di un terzino destro di qualità è una delle priorità per la rosa di Allegri, e il nome di Guéla Doué rimarrà sicuramente uno dei più caldi fino alla chiusura del mercato.