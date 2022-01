Calciomercato Milan, spunta il nome nuovo per la difesa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli uomini di mercato del Milan continuano a lavorare sul reparto difensivo, in prospettiva mercato. Per l’estate, spunta un nome nuovo

Secondo quanto riporta il portale belga, hln.be, infatti, il club rossonero sarebbe interessato al difensore del Bologna, Arthur Theate. Oltre che per la squadra felsinea, il giocatore in questa stagione ha vestito anche la maglia dell’Oostende; è da escludere, quindi, un trasferimento a gennaio. L’affondo potrebbe arrivare in estate, ma per il suo cartellino il Bologna chiederebbe 20 milioni.