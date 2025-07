Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’obiettivo di vecchia data: Tare subito al lavoro. Cosa sta succedendo e le ultimissime

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il Milan starebbe nuovamente monitorando la situazione di Wilfried Singo, difensore del Monaco. Nonostante la sua attuale militanza nel campionato francese, il passato di Singo in Serie A con la maglia del Torino lo rende un profilo ben noto agli addetti ai lavori italiani, e in particolare ad Allegri, che lo avrebbe apprezzato già ai tempi della Juventus.

Il motivo di questo rinnovato interesse rossonero risiede nella sua versatilità tattica. Singo, infatti, pur essendo un terzino destro di spinta, è in grado di ricoprire anche il ruolo di braccetto di destra in una difesa a tre, una caratteristica che lo renderebbe estremamente prezioso per le varie soluzioni tattiche che il Milan potrebbe adottare. La sua fisicità, unita a una buona tecnica e alla capacità di attaccare la profondità, lo rendono un elemento interessante per rinforzare il reparto difensivo milanista.

Il costo dell’operazione e la volontà del Monaco di cedere il giocatore saranno fattori determinanti, ma il fatto che il suo nome sia tornato in orbita Milan suggerisce che la dirigenza rossonera stia valutando seriamente l’opportunità di riportare il difensore ivoriano in Italia. Il Milan cerca profili giovani, di prospettiva e già rodati, e Singo, con la sua esperienza in Serie A e Ligue 1, risponde a queste caratteristiche. Sarà da vedere se l’interesse si trasformerà in un’offerta concreta nelle prossime settimane.