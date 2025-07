Calciomercato Milan, ritorno concreto sulla pista Singo: Tare e Allegri lodano questa sua caratteristica. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe seriamente valutando un ritorno di fiamma per Wilfried Singo, l’attuale terzino destro del Monaco. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Torino e poi affermatosi in prima squadra con i granata prima di trasferirsi in Francia, è un profilo che stuzzica la dirigenza rossonera, soprattutto per la sua versatilità tattica.

Singo si è distinto negli anni per le sue notevoli qualità fisiche e la capacità di coprire non solo il ruolo di terzino destro, ma anche quello di braccetto di destra in una difesa a tre. Questa duttilità lo rende particolarmente appetibile per diversi moduli di gioco, offrendo soluzioni interessanti per il reparto arretrato milanista.

Il Milan, dunque, potrebbe presto muoversi concretamente per sondare il terreno con il Monaco e capire la fattibilità di un’operazione che porterebbe Singo a vestire la maglia rossonera, rinforzando ulteriormente la corsia di destra e la difesa nel suo complesso. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa potenziale trattativa nei prossimi mesi.